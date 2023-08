In S45 selbstbefriedigt Mann belästigt drei Frauen in Berliner S-Bahn

Ein Mann hat am Donnerstagabend in Berlin drei Frauen in einer S-Bahn belästigt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, entblößte sich der Mann gegen 21.15 Uhr in einem Zug der Linie S45 vom Bahnhof Flughafen Berlin-Brandenburg in Richtung Innenstadt.

Kurz zuvor waren drei Frauen im Alter von 18, 19 und 32 Jahren eingestiegen. Während der Fahrt soll sich der Mann dann im Sitzbereich der Frauen auffällig in den Gang gestellt und seine Hose heruntergelassen haben, um den Frauen sein Geschlechtsteil zu zeigen. Anschließend soll er damit begonnen haben, sich vor den Anwesenden selbst zu befriedigen. Danach soll er sich wieder angezogen und die Frauen wiederholt anzüglich angelacht haben.

Aufgrund des Geschehens wählte die 32-Jährige daraufhin den Notruf. Bundespolizisten nahmen den 36-jährigen Tatverdächtigen beim Halt am Bahnhof Berlin Südkreuz vorläufig fest.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen gegen den bereits polizeibekannten wohnungslosen deutschen Staatsangehörigen. Darüber hinaus muss sich der 36-Jährige aufgrund des Verdachts des Erschleichens von Leistungen verantworten, da er die S-Bahn ohne erforderlichen Fahrausweis nutze. (Tsp)