Vor dem Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag eine auf 24 Stunden angesetzte Mahnwache der Initiative „Schule muss anders“ begonnen. Die Gruppe will damit ein Zeichen gegen Kürzungen im Bildungsbereich setzen.

„Unser zentrales Anliegen ist mehr Geld für Bildung“, sagte Sprecher Philipp Dehne. Berlin bilde aktuell nur ein Drittel des Bedarfs an Lehrkräften aus, kritisierte er beispielsweise.

Aktuell laufen Haushaltsverhandlungen der rot-grün-roten Regierungskoalition. Am Freitag ist der Bildungsetat zudem Thema im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die Initiatoren der Mahnwache hatten dazu aufgerufen, sich dem Protest für ein oder zwei Stunden anzuschließen oder auch vor dem Landesparlament zu übernachten.

Die Mahnwache soll am Freitag um 15.30 Uhr in eine Kundgebung münden. Dabei soll an Bildungs- und Haushaltspolitiker aus dem Abgeordnetenhaus ein Offener Brief übergeben werden, den unter anderem auch der Landeselternausschuss, die Initiative Schule in Not und die GEW Berlin unterschrieben haben.

Unter anderem fordern die Unterzeichner, im Haushalt eine zweistellige Millionensumme für multiprofessionelle Teams in den Schulen einzuplanen, die für den Schulbau ursprünglich vorgesehene Summe tatsächlich zu berücksichtigen und den Bau neuer Schulen nicht zu verschieben. Initiativen-Sprecher Dehne betonte, laut der aktuellen Steuerschätzung stehe Berlin besser da als angenommen. (dpa)