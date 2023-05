INMA Global Media Awards Tagesspiegel in New York ausgezeichnet

Der Tagesspiegel hat den Global Media Award der International News Media Association (INMA) gewonnen. Für seinen umfangreichen Relaunch mit neuem journalistischem Konzept und neuem Design gab es den 1. Preis in der Kategorie „Best Use of Print“ sowie den 2. Platz in der Kategorie „Best Product Iteration“.

Chefredakteur Christian Tretbar und Thomas Weyres, der als Head of Visual das Design des neuen Tagesspiegels verantwortete, nahmen in New York die Auszeichnung entgegen.

Christian Tretbar: „Die Auszeichnung zeigt uns, dass der neue Tagesspiegel mit seinem übergreifenden Konzept für Print und Digitales – mehr Tiefe, mehr Expertise für internationale, nationale und Berlin-Berichterstattung – ankommt. Nicht nur bei unseren Leserinnen und Lesern, sondern auch bei Medienprofis aus aller Welt. Das macht uns stolz und bestärkt uns darin, weiter mutig zu sein und immer wieder Neues zu wagen. Ein großer Dank an meinen Chefredaktionskollegen Lorenz Maroldt sowie das gesamte Team aus Redaktion und Verlag für den unermüdlichen Einsatz der letzten Monate!“

Thomas Weyres: „Eine so traditionsreiche Zeitung noch einmal komplett neu zu gestalten war eine ebenso herausfordernde wie schöne Aufgabe. Das Design des neuen Tagesspiegels und auch der digitalen Produkte zahlen nun vollständig auf den journalistischen Inhalt ein. Das wollten wir erreichen und das ist uns gelungen.“

Der Tagesspiegel erscheint seit Ende des vergangenen Jahres mit einem neuen inhaltlichen Konzept und einem innovativen Format. So erhalten die Leserinnen und Leser die Zeitung seitdem als handliches Tabloid mit zwei separat gehefteten Büchern.

Im ersten Buch geht es um Deutschland und die Welt, im zweiten Buch um die Hauptstadtregion. Samstags ergänzt ein dritter Teil zu Servicethemen die Zeitung, die sich auch als E-Paper großer Beliebtheit erfreut. (Tsp)