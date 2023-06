Ist sie nicht süß, die kleine Maus? Verschont uns mit lästigen Urlaubs- und Familienfotos

Heute Morgen sah ich mir die Unmengen an Fotos an, die im Laufe des Pfingstwochenendes auf meinem iPhone angekommen sind. Was für eine reiche Ausbeute: drei Sonnenuntergänge (einer davon im Azurblau eines Schwimmbads gespiegelt), Blumenbeete aus allen erdenklichen Blickwinkeln, zwei romanische Kirchen, eine Moschee und ein Jahrmarkt, ein Hund mit Brille auf dem Gepäckträger einer Vespa in Paris, zwei windgepeitschte Strände, ein Teller mit Krebsen und mindestens sieben Selfies mit eingefrorenem Lächeln.