Jetski, Kaffee, Bobby Car Es braucht einen Brandenburger Sherlock

Brandenburger Dieb:innen sind offenbar besonders heiß auf Mobilität: mehrere Fahrräder – eines mitsamt Ständer –, Dieselkraftstoff für mehrere Hundert Euro, ein zerlegter Bootsanhänger und ein Jetski, Fahrzeugteile, mehrere Autos. Das musste die Polizei allein zwischen Samstag und Dienstag als gestohlen vermelden. Bei dieser Liste sind die Beweggründe klar.

Andere Diebstähle geben Rätsel auf: In Guben brach jemand in eine Kindereinrichtung ein und klaute Fußbälle und ein Bobby-Car – damit käme man nun wirklich nicht weit. Auch in Eberswalde bräuchte es einen Brandenburger Sherlock: Drei Männer versuchten, 17 Päckchen Kaffee aus einem Discounter zu stehlen. Wenig später wollte ein Mann aus einem Supermarkt in derselben Straße Kaffee für 60 Euro mitgehen lassen. Wofür man so viel Kaffee braucht? Für lange Fahrten!

