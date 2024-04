Tagesspiegel Plus Jüdisches Waisenhaus in Berlin-Prenzlauer Berg : Hinweisschild an Gedenkstätte beschädigt

Eine Schmiererei und Risse in der Gedenktafel: Polizisten stellten in der Nacht zu Montag fest, dass ein Schild an einem früheren jüdischen Waisenhaus beschädigt wurde.