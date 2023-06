Junges Mädchen soll vergewaltigt worden sein Berliner Landeskriminalamt ermittelt wegen Sexualdelikts am Schlachtensee

Ein junges Mädchen ist am Schlachtensee im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf Opfer eines Sexualdelikts geworden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Nachfrage. Demnach kam es bereits Anfang Juni am Rande von Feierlichkeiten zu der Tat. Das Landeskriminalamt ermittle in dem Fall. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Dem Bericht nach soll eine 14-Jährige am 9. Juni unweit einer Strandparty mehrerer Jugendlicher von zwei männlichen Tätern vergewaltigt worden sein. Die Jugendliche habe anschließend selbst Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Die Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage, dass Anzeige durch das Opfer gestellt wurde.

Die „B.Z.“ berichtete zudem von Gerüchten, nach denen das Mädchen von mehr als zwei Männern vergewaltigt und dabei gefilmt worden sein soll. Dies bestätigte die Polizeisprecherin nicht. Nähere Informationen zum Opfer und den Tatverdächtigen sowie zur Tat selbst und den Hintergründen wollte die Polizeisprecherin aus Gründen des Opferschutzes und wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. (Tsp)