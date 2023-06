JVA Berlin-Tegel Gefangenenzeitung startet nach Skandal neu

„Wir wollen die Dinge so darstellen, wie sie wirklich sind“ sagt Peter Maier. Er ist mit 62 Jahren das älteste Redaktionsmitglied der Gefangenenzeitung „der Lichtblick“ in der JVA Tegel. Er hat bisher in seinem Leben schon etwas Schreiberfahrung sammeln können, verfasst auch Gedichte und ist seit November journalistisch tätig.