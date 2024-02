Kai Wegner pompöös Berlins Regierender besucht Modenschau von Harald Glööckler

Die heutige Kolumne beginnt nicht in Berlin, sondern in Bayern. Zur Fastnacht im tiefen Franken präsentiert sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Reichskanzler Otto von Bismarck. In schweren Zeiten, meint die Heidi Klum der Christlichsozialuniformierten, müssten die Bayern die letzten Preußen sein!

Spielt den Kanzler: Markus Söder mit seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder bei der TV-Sendung Fastnacht in Franken. © IMAGO/Panama Pictures

Zeitgleich am Freitagabend in der Hauptstadt der Republik lädt ein anderer Größenwahnsinniger zu seiner eigenen Show ein: Harald Glööckler. Zum Auftakt der Fashion Week sind etwa 250 Gäste ins Ermelerhaus zur „Pompöös Iconic Couture Show“ geladen und dramatisch sind hier auch einige Dekolletés und Gesichter. Star-Visagist René Koch ist da und sieht mit seiner Sonnenbrille aus wie einst seine beste Kundin Hildegard Knef.

Eine LGBTQ-Ikone mit Namen wie von Loriot erfunden, Laura Halding-Hoppenheit, wird mir als „Romy Haag von Stuttgart“ vorgestellt, mit dem zugeraunten Zusatz: „Keine Transe!“

Der Designer selbst sieht aus wie ein Neuköllner Barbier nach einer Schlägerei – und strahlt. Eine der meistgestellten Fragen zu ihm auf Google lautet: „Ist Harald Glööckler sein Bart echt?“ (sic!) Natürlich ist Harald Glööckler sein Bart nicht echt, sondern tätowiert. Echt schmerzhaft sieht auch sein aufgepumpter Mund aus, aus dem überraschend gelassene Sätze kommen, die ehrlicher sind als ganze Parteitagsreden.

Ratzfatz gewachsene Perücke

Wie gut ihm die neue Langhaarfrisur stehe, flötet eine Reporterin. Ob das lange gedauert habe, die Haare wachsen zu lassen? „Nö, sowas geht bei mir ratzfatz“, sagt Glööckler und fährt sich mit der schwer schmuckbehangenen Hand über den deutlich sichtbaren Perückenansatz.

Jede Frau ist eine Prinzessin, lautet die Parole, mit der Harald Glööckler seine Karriere beim Shoppingkanal QVC begann. Das ist natürlich genauso Quatsch wie der Satz vom Regierenden Bürgermeister, der nicht nur mit seinem anthrazitfarbenen Einreiher in der Masse der aufgedonnerten Menschen hier völlig untergeht, sondern auch mit grauen Worthülsen wie der, dass Glanz und Glamour zu Berlin gehören.

Kai Wegner (CDU) darf trotzdem in der Front Row Platz nehmen. Dort sitzt er neben gut gelaunten Damen mit irren Namen wie I.K.H. Micaela Prinzessin von Preußen und wünscht sich wahrscheinlich, als die Modenschau beginnt und ein splitternacktes Model, nur mit Strassbändern behangen, an ihm vorbeizieht, zurück ins Kaiserreich. Oder wenigstens nach Franken.

Tapfer hält Wegner seinen Blick aufs Gesicht von Model und David-LaChapelle-Muse Amanda Lepore und fragt sich angesichts ihrer jahrmarktgroßen Brüste vielleicht insgeheim, wie sie sich wohl als seine neue Bildungssenatorin machen würde.

Berlins nächste Bildungssenatorin? Amanda Lepore auf der Glööckler-Modenschau. © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Doch ein echter eiserner Bürgermeister als Teil einer Union aus Plastik ist immer noch wertvoller als ein falscher eiserner Kanzler in Bayern. In Berlin braucht es keinen Karneval, um seine Fantasien auszuleben. Die Bayern mögen sich Preußen aneignen. Aber Glanz und Gloria bleiben hier.