Kampfzone Treppenhaus Schreiende Kinder, wütende Nachbarn

Der Morgen ist im Eimer, weil die rote Bagger-Jacke unauffindbar ist. Sie muss wohl in der Kita geblieben sein, doch das ist dem zweieinhalbjährigen Luis egal: „Will Baggel-Jacke.“ Seine Mutter Anne versucht ihn vergebens von der blauen Jacke zu überzeugen. In 45 Minuten muss sie im Büro sein. Also schnell das Kind in die Kita bringen. Jackenlos bugsiert sie es aus der Wohnung – ein Fehler. Im Treppenhaus des Lichtenberger Mietshauses beginnt er zu stampfen und schreien: „Baggel-Jacke!“ Alle Beruhigungsmaßnahmen scheitern.

Irgendwie schafft sie es, das Kind die Treppe herunterzutragen. Im Hof geht das Geschrei weiter. Sie nimmt ihn in den Arm, er wird langsam ruhiger. Nach fünf Minuten setzt er sich widerstandslos in den Fahrradsitz und kommt dann gut gelaunt in der Kita an. Durchgeschwitzt schafft es Anne gerade noch so ins Büro; doch sie ist froh, dass der Morgen einigermaßen glimpflich ausgegangen ist.

„Haben Sie Ihr Kind nicht im Griff?“, fragt die Nachbarin

Doch als Anne nachmittags nach Hause kommt, sagt beim Briefkasten eine Nachbarin im harschen Tonfall zu ihr: „Kann Ihr Kind nicht leiser sein? Das ganze Haus wurde heute früh durch das Geschrei geweckt.“ Sie gelobt Besserung, sie möchte nicht negativ auffallen. Doch Luis bekommt in den kommenden Wochen immer mal wieder im Treppenhaus einen Wutanfall. Meistens abends, wenn er übermüdet von der Kita heimkommt.

Die Reaktion der Nachbarin kommt prompt: „Haben Sie Ihren Jungen nicht im Griff? Hier wohnen so viele Kinder, doch keines ist so laut wie Ihres.“ Das sitzt. Anne hinterfragt ihren Erziehungsstil. Hinzu kommt die Angst, dass die Nachbarin sie bei der Hausverwaltung anschwärzt – sie sieht sich schon Schlange stehen bei einer Berliner Wohnungsbesichtigung.

Anne und Luis heißen eigentlich anders, Anne möchte ihre richtigen Namen nicht in der Zeitung sehen, weil sie die Hausverwaltung nicht unnötig aufmerksam will auf das Problem. Ihre Situation kennen aber viele Berliner Eltern. Sie ist fast schon klassisch in Berliner Mietshäusern: Das Treppenhaus wird zur Kampfzone, aber auch Kinderlärm, der aus der Wohnung dringt oder im Hof entsteht, wird oft zum Problem, wenn sich Nachbarn beschweren.

Spiele, lachen, weinen, schreien: Kinderlärm ist erlaubt

Viele Eltern wird also Folgendes beruhigen: Annes Ängste seien unbegründet, sagt Wibke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins zum Tagesspiegel: „Nachbarn müssen einen Wutanfall eines Kleinkindes als natürliches Verhalten hinnehmen.“ Dies gälte auch für anderen Kinderlärm bis zu einem gewissen Ausmaß: „Selbstverständlich dürfen Kinder in einer Wohnung oder im Garten spielen, lachen, weinen und schreien.“

Wenn Babys schreien, ist das ein natürliches Verhalten. © mauritius images / Image Source

Allerdings müssten Eltern darauf achten, dass Hausbewohner nicht unzumutbar gestört werden, sagt Werner. Insbesondere während der allgemeinen Ruhezeit zwischen 22 und sieben Uhr. Ausgenommen davon sind Babys und Kleinkinder, da sich ihre Geräusche nicht auf Knopfdruck abstellen lassen. „Schreit etwa ein Baby nachts, müssen dies die Hausbewohner in der Regel akzeptieren“, sagt Werner.

Dass auch bei Kinderlärm erst um 22 Uhr Ruhe sein muss, wissen anscheinend viele nicht: Eine Kreuzberger Mutter berichtet davon, dass sich mehrere Nachbarn beschwert hätten, als vier im Haus wohnende Kinder ausnahmsweise einmal bis etwa 21.15 Uhr an einem warmen Wochenendabend im Hof spielten. Auch sie versprach den Nachbarn kleinlaut, fortan früher für Ruhe zu sorgen.

Stundenlang in der Wohnung Fußball spielen – das geht nicht

Eine Definition für unzumutbaren Kinderlärm gibt es nicht. Britta Nakic, Geschäftsführerin des Hauseigentümer- und Vermietervereins Berlin (HEV Berlin), sagt dazu: „Toben Kinder etwa morgens um vier herum oder spielen stundenlang in der Wohnung Fußball, können Nachbarn und vor allem auch der Vermieter dagegen vorgehen.“ Je älter Kinder sind, desto mehr Rücksicht müssen sie nehmen: „Es ist die Aufgabe der Eltern, dies durchzusetzen.“

Nachbarn müssen einen Wutanfall eines Kleinkindes als natürliches Verhalten hinnehmen. Wibke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins

Vermieter sollten ein klärendes Gespräch organisieren

Genau wie beim Mieterverein ist auch beim HEV Berlin Kinderlärm vereinzelt Thema. Hauseigentümer suchen Rat, die in ihren Mietshäusern einen solchen Konflikt haben. Und manchmal verlangen Mieter gar Mietminderung aufgrund von unzumutbarem Kinderlärm. „Dann sollten sie aber Nachweise erbringen, indem sie die Ruhestörung dokumentieren“, sagt Britta Nakic. Ist die Beschwerde gerechtfertigt, können Vermieter Eltern abmahnen oder im schlimmsten Fall sogar das Mietverhältnis kündigen.

In der Praxis geschehe dies aber äußerst selten, sagt Nakic: „Solche Streitereien bedeuten viel Ärger und Aufwand für alle Beteiligten und verschärfen die Konflikte meistens.“ Insbesondere, wenn sich am Ende Richter damit beschäftigen müssen. Der HEV Berlin empfiehlt deshalb den Vermietern, dass sie am besten im persönlichen Gespräch mit den zerstrittenen Parteien eine Lösung finden.

Bei einem Wutanfall in Stress zu geraten, ist normal

Annes Nachbarin verzichtete bisher auf eine Beschwerde bei der Hausverwaltung. Auch beklagt sie sich seit Längerem nicht mehr über Luis, dessen Wutanfälle inzwischen seltener geworden sind. Trotzdem beschleicht Anne jedes Mal ein ungutes Gefühl, wenn ihr Kind etwas lauter wird. „Gleich schnauzt mich die Nachbarin an“, befürchtet sie.

Die Autorin der Erziehungsratgeberreihe wie „Das gewünschteste Wunschkind“ Danielle Graf versteht die Mutter: „Bei einem Wutanfall kann man in Stress geraten – erst recht, wenn das Umfeld missbilligend reagiert.“ Aber: „Es ist normal, dass ein Zweijähriger seine Emotionen manchmal lautstark auslebt. Er kann in diesem Moment nicht anders.“

Dass der Wutanfall genau im Treppenhaus passiere, sei nicht verwunderlich. „Kinder fühlen sich oft gestresst, wenn sich die Situation ändert, so wie beim Heimkommen oder Verlassen der Wohnung.“ In so einem Moment sollten Eltern für ihr Kind da sein, beruhigend wirke oft Körperkontakt, so Graf: „Man muss ja den Wutanfall nicht unbedingt im Treppenhaus begleiten. Um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden, können Eltern ihre Kinder gerne zur Wohnung hochtragen.“

Eltern sollten Verständnis für die Nachbarn zeigen

Wenn die Kinder schon zu schwer dafür sind, hilft es manchmal, mit dem Kind auf Augenhöhe zu gehen, sich einfach mit ihm auf die Treppe zu setzen und zu versuchen, ob es sich in den Arm nehmen lässt. Auch ein Pixi-Buch kann hilfreich sein, vor allem wenn der Wutanfall daran liegt, dass das müde Kind nicht in den vierten Stock hinauf laufen möchte: Wenn auf jedem Treppenabsatz eine Seite vorgelesen wird, kommt dem Kind der Aufstieg viel kürzer und abwechslungsreicher vor. Oder Eltern versuchen es mit Seifenblasen, die nach oben schweben und verfolgt werden wollen. Einen schnell aufgepusteten Luftballon kann das Kind immer wieder ein Stück nach oben schubsen und wieder auffangen.

Viel für den Hausfrieden könnten Eltern auch tun, indem sie für die meckernden Nachbarn Verständnis zeigten. Oft finde man einen Konsens: „Sicher müssen sie ihren Nachwuchs auch zur Rücksichtnahme erziehen, doch bis zu einem gewissen Grad gehört Kinderlärm nun mal zu unserer Gesellschaft – genauso wie emotionale Zweijährige“, sagt Erziehungsexpertin Danielle Graf. Also gelassen bleiben beim nächsten Wutanfall und nicht an die Nachbarin denken, rät Graf: „Diese findet Sie ohnehin schon doof.“