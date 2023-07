„Karate beansprucht Kopf und Körper“ Warum Kampfsport für Kinder eine gute Idee ist

Sport ist wichtig. Das wissen die meisten Eltern. Aber welche Sportart ist die richtige für mein Kind, fragen sich viele? Dass sich asiatische Kampfsportarten gut für jüngere Sportler:innen eignen, ist bekannt. Aber welche soll man wählen? Wo ist der Unterschied zwischen Jiu Jitsu und Ju Jutsu? Was genau ist Aikido? Und ist Boxen eigentlich genauso gut? Der Karatelehrer Thomas Kanitz unterrichtet Kinder und Erwachsene in einem Dojo in Potsdam.