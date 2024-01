Tagesspiegel Plus „Karstadt war hier so etwas wie Kultur“ : So erleben die letzten Kunden die Kaufhaus-Schließung am Berliner Leopoldplatz

Das Kaufhaus von Galeria Karstadt Kaufhof war für viele Menschen in Wedding mehr als nur ein Laden. Was denken sie kurz vor der Schließung? Und wie geht es vor Ort nun weiter?