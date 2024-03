Keine Mitleidsgeschichte Wie in Berlin ein inklusiver Kurzfilm entsteht

Es ist eine uralte Geschichte: Eine Theatertruppe zerstreitet sich bei den Proben. Und zwar so episch, dass die Bretter wackeln und quasi ein eigenes Bühnenstück entsteht. Doch in dem Kurzfilm „Die magische Zutat“ (Arbeitstitel), der vergangene Woche im Pfefferberg Theater in Prenzlauer Berg gedreht wurde, wird es ganz neu erzählt, das Drama um ein dysfunktionales Theaterensemble.