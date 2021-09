Für Familien, die an Weihnachten ihre Verwandten und Freund:innen außerhalb Berlins besuchen wollen, könnte die Reiseplanung in diesem Jahr schwierig werden. Denn die Weihnachtsferien fangen für die Berliner Schüler:innen und Lehrer:innen erst am 24. Dezember, einem Freitag, an. Um rechtzeitig vor der Bescherung anzukommen, bleibt daher ab Schulschluss am 23. Dezember nur wenig Zeit.

Ursprünglich sollten die Weihnachtsferien am 23. Dezember beginnen, aber wegen eines schulfreien Brückentags am 7. März 2022 – also vor dem Feiertag am 8. März – wurde dies nachträglich geändert. Entschieden worden sei das im Jahr 2019 und es sei dann auch auf der Homepage der Senatsbildungsverwaltung veröffentlicht worden, teilte die Behörde mit.

Die nachträgliche Änderung liege daran, „dass erst nach Abschluss der Ferienplanung für 2021/22 mit der Einführung des Internationalen Frauentages als Feiertag am 8. März der 7. März 2022 als Brückentag zum Ferientag erklärt wurde“, heißt es in der Mail einer Mitarbeiterin der Bildungsverwaltung, die dem Tagesspiegel vorliegt. Der Ferienbeginn wurde verschoben, „um die Gesamtzahl von 75 Ferientagen entsprechend des Hamburger Abkommens einzuhalten“.

Dieses Abkommen ist eine Vereinbarung der Bundesländer aus dem Jahr 1964. Darin werden bundeseinheitliche Regelungen für das Schulwesen bestimmt, unter anderem über die Dauer des Schuljahrs, die Schulpflicht und die Ferien. Festgelegt ist dort eine Gesamtferiendauer von 75 Werktagen.

Für Personen, die Heiligabend ihre Familie außerhalb Berlins besuchen möchten, sei der diesjährige späte Ferienbeginn „zugegebenermaßen nicht optimal“, heißt es in der Mail. Nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen beginnen die Weihnachtsferien ebenfalls erst am 24. Dezember, allerdings dauern sie dort auch eine Woche länger. In Berlin fängt die Schule bereits am Montag, 3. Januar, wieder an, die Ferien dauern also nur etwas mehr als eine Woche. Im nächsten Jahr wird es wieder besser: Dann beginnen die Ferien am 22. Dezember.