Kid-Cudi-Konzert in Berlin-Friedrichshain 25-Jähriger springt über Brüstung in Innenraum – fünf Verletzte

Notarzt-Einsatz in Berlin-Friedrichshain: Bei einem Konzert des US-amerikanischen Rappers Kid Cudi sind am Samstagabend fünf Personen verletzt worden – eine von ihnen schwer. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag bestätigte, sprang ein 25 Jahre alter Mann von den oberen Plätzen über eine Brüstung in den Innenraum der Verti Music Hall. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers fiel der Mann aus etwa fünf Metern Höhe auf vier weitere Personen.

Der 25-Jährige sei schwer an Kopf und Rücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Von den anderen Personen seien drei leicht und eine Person mittelschwer verletzt worden, hieß es weiter. Zwei der Verletzten wurden ebenfalls zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die anderen beiden Verletzten konnten ambulant vor Ort versorgt werden.

Warum der Mann bei dem Rap-Konzert von der Brüstung sprang, war zunächst unklar. „Hinweise auf einen Suizid liegen uns nicht vor“, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Versorgung der Verletzten waren nach Angaben des Feuerwehrsprechers 16 Rettungskräfte mit sechs Wagen vor Ort. (mit dpa)

