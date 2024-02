Kiffen nach Vorschrift Das neue Cannabis-Gesetz ist völlig realitätsfremd

Im Kiffer-Mekka Berlin werden sie sich wundern: Die von der Bundesregierung gewünschte Legalisierung von Cannabis wird den öffentlichen Dope-Konsum deutlich komplizieren. Das liegt an den Abstandsgeboten zu Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen, die das Gesetz vorsieht, um deren Besucher vor dem schweren Rauch zu schützen.

Die sogenannte „Bubatzkarte“ zeigt das Ausmaß des neuen Problems: Weite Teile der Innenstadt bleiben für passionierte Draußen-Kiffer tabu, weil sich an jeder zweiten Straße eine Schule oder ein Kinderladen befindet. Wo früher allenfalls intolerante alte Männer das weiße Haupt schüttelten, wenn aus einem Schüler-Trupp vormittags die Schwaden hochstiegen, hat heute die Polizei oder das Ordnungsamt einzuschreiten und den Joint-Konsum zu untersagen. Denn alle unter 18 sind vor der Droge zu schützen.

Nehmen wir den Gewohnheits-Kiffer, der die Görlitzer Straße in Kreuzberg hinunterschlendert und die Berliner Luft mit etwas Rauch vom Selbstgedrehten anreichern will. Früher trat er aus dem Drogen-Einkaufscenter „Görlitzer Park“, stolperte die Straßen hinunter und inhalierte dabei tief. Niemand wunderte sich, keiner störte sich daran. Wenn das angebliche Liberalisierungs-Gesetz in Kraft ist, hat der Konsument den Konsum auf seinem Weg zu unterlassen. Fast die gesamte Görlitzer Straße ist Kiffer-Tabuzone, rot eingefärbt auf der „Bubatzkarte“. Bloß vor Nummer 59 darf unser Konsument seinen Joint entzünden. Und kaum hat er diese Hausnummer passiert, herrscht schon wieder Rauchverbot.

Rauchverbot bei Nr. 129

So ist es in weiten Teilen der Innenstadt. Wer in Ruhe und legal öffentlich kiffen möchte, vielleicht auch zwei oder drei hintereinander, weil es das Leben so leicht macht, muss im Berliner Osten auf die Kniprodestraße in Prenzlauer Berg ausweichen. Da ist sorgloses, gesetzestreues Kiffen von der Nummer 1 bis zur Nummer 122 möglich. Wer den Hals noch nicht voll hat, biegt dann ab in die Storkower Straße. Allerdings ist bei Nummer 129 das Rauchen einzustellen.

Die Kiffer des Westens begeben sich mit ihrem Langstrecken-Joint oder bei seriellem Serien-Konsum am besten zum Brandenburger Tor. Von dort bis zum Großen Stern ist dem öffentlichen Dope-Rauchen keine Grenze gesetzt. Wer den Stern umrundet und in Richtung Tor zurück schlingert, hat das doppelte Vergnügen.

Ständiger Blick aufs Handy

Fast möchte man meinen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach habe es im Gesetz mit dem Gesundheitsschutz übertrieben. Braven Kiffern bleibt nicht als der ständige Blick auf die Bubatzkarte auf dem Handy beim Gang durch die Stadt und dem Löschen oder Gar-nicht-erst-Anzünden des Joints an der Grenze zu jeder roten Zone.

Weil wir in Deutschland sind und in Berlin, wird nicht lange auf einen hilfreichen Vorschlag aus der Politik zu warten sein: Kiff-Verbots- und Kiff-Erlaubnisschilder, im bekannten Format der Halteverbots-Schilder, machen der Ungewissheit ein Ende. Das hätte zum Beispiel in der Görlitzer Straße besonderen Charme. Von der Kniprodestraße ganz zu schweigen.