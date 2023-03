Kind schwer verletzt Mann fährt mit Transporter Zweijährigen in Berlin an

Ein Zweijähriger ist bei einem Unfall in Treptow-Köpenick am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll das Kind von einem Grundstück in der Ortolfstraße in Altglienicke auf die Fahrbahn gerannt sein. Ein 64-jähriger Lieferwagen-Fahrer, der zu der Zeit auf der Straße fuhr, habe zwar sofort gebremst, den Zweijährigen aber dennoch angefahren, hieß es.

Das Kind wurde mit Verletzungen am Kopf und am Fuß zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lieferwagens erlitt einen Schock, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. (Tsp)

