Kind wieder aufgetaucht Berliner Polizei fahndete nach 13-jährigem Mädchen aus Plänterwald

Ein gesuchtes Kind ist am Freitagnachmittag wieder wohlbehalten in die elterliche Wohnung zurückgekehrt. Gegen 16.45 teilte die Mutter der Polizei mit, dass sich ihre Tochter wieder wohlbehalten in ihrer Obhut befindet.

Die Berliner Polizei bat um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Nach Angaben der Polizei soll die 13-Jährige am Morgen des 12. Januar 2023 die Wohnung verlassen haben und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sein.

