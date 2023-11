Knapp 75.000 Euro erbeutet Zusteller unterschlägt Pakete voller Schmuck

Ein Paketzusteller steht unter Anklage, weil er vier Pakete mit Schmuck und Uhren unterschlagen und geöffnet haben soll. Die Absender und Empfänger der Pakete sind Juweliere gewesen. Knapp 75.000 Euro habe der 30 Jahre alte Mann so in vier Tagen im Februar 2022 erbeutet, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Laut Anklage soll der Mann die Pakete nicht gescannt und in das Zustellfahrzeug gepackt, sondern die Boxen geöffnet und den Inhalt für sich behalten haben. Die Staatsanwaltschaft erhob daher Anklage wegen Verletzung des Briefgeheimnisses und veruntreuender Unterschlagung. (dpa/bb)