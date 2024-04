Kokain im Supermarkt? Drogenpakete in Bananenkisten in Berlin und Brandenburg entdeckt

Kokain im Supermarkt? Am Donnerstagmorgen haben Ladenmitarbeiter in mehreren Märkten in Berlin und Brandenburg Pakete mit verdächtigen Substanzen gefunden. Die Pakete wurden laut Angaben der Brandenburger Polizei in Bananenkisten entdeckt. Die unter den Früchten entdeckten Pakete könnten „jeweils Betäubungsmittel enthalten“, hieß es.