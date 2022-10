„Koks-Taxi“ im Dienst aufgesucht Berliner Polizisten erwischen Kollegen in Zivil beim Drogenkauf

Ein Polizeibeamter des Landeskriminalamtes (LKA) ist am Mittwochabend von zivilen Polizeikräften in Berlin-Mitte beim Drogenkauf beobachtet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 47-Jährige, der sich im Dienst befand und zivil eingesetzt wurde, trat in der Straße Unter den Linden gegen 21 Uhr an ein wartendes Fahrzeug heran und ließ sich von der Fahrerin des Wagens etwas übergeben, heißt es weiter.

Den Angaben zufolge wurde bei der Überprüfung des Mannes festgestellt, dass es sich bei ihm um einen im Dienst befindlichen und zivil eingesetzten Polizeibeamten des Landeskriminalamtes handelt. Dieser gab der Polizei zufolge zu, Rauschgift gekauft zu haben und händigte ein Gefäß aus, das vermutlich mit Kokain gefüllt war.

Eine im Anschluss staatsanwaltlich angeordnete Durchsuchung der Diensträume des LKA-Beamten verlief den Angaben der Polizei zufolge „ohne Erfolg“. Das Fachkommissariat für Amtsdelikte im Landeskriminalamt ermittle wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Begleitend würden Entscheidungen zu dienstrechtlichen Maßnahmen getroffen und disziplinarrechtliche Konsequenzen geprüft.

Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft, äußerte sich am Donnerstagnachmittag zu dem Vorfall: „Es ist richtig und wichtig, dass die Polizei Berlin sehr transparent mit solchen Fällen umgeht, ohne dabei vorzuverurteilen. Die laufenden Ermittlungen werden zeigen, ob der Kollege eine Erklärung mit dienstlichem Bezug für den Kauf vorlegen kann oder er sich hier strafbar gemacht hat“, sagte er. „Polizisten sind Menschen und Menschen konsumieren mitunter Drogen. Aber jedem muss klar sein: Man kann Drogenkonsument oder Polizist sein, beides zusammen funktioniert nicht“, betonte er.

Gegen die Fahrerin des „Koks-Taxis“ wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet, teilte die Polizei mit. (Tsp)

