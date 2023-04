Kollision mit Auto Motorradfahrer bei Unfall in Berlin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tiergarten in der Nacht zu Sonntag ist ein 32-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Autofahrer im Beisein einer 22-jährigen Beifahrerin gegen 22.40 Uhr aus dem Tunnel Tiergarten kommend versucht haben, nach links in die Straße Kemperplatz einzubiegen. Dabei habe er einen Motorradfahrer übersehen, der ihm aus der Ben-Gurion-Straße entgegenkam.

Es kam den Informationen zufolge zur Kollision, wodurch der 32-Jährige sich beide Unterarme brach. Er sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Auch die Beifahrerin des 19-Jährigen erlitt bei dem Unfall Schmerzen im Hüftbereich, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab, heißt es weiter. (Tsp)