Kopf- und Stichverletzungen 26-Jähriger in Berlin von Gruppe Jugendlicher angegriffen

Ein 26-Jähriger ist am Samstagabend in Berlin-Buch von Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 21.20 Uhr soll der Mann aus einer Gruppe von sieben bis acht jungen Leuten heraus in der Wolfgang-Heinz-Straße attackiert worden sein.

Dabei habe er Verletzungen am Kopf und eine Stichverletzung am Unterarm erlitten. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei übernommen. (Tsp)

