„Krasses Essen vor abgefuckten Fassaden“ Gio1neun kocht Haute Cuisine im Berliner Hinterhof

Stuck an der Decke, Berliner Schnauze, Charme des alten Westens, dreckige Ecken und auch: Fine Dining. Charlottenburg kann alles. Heute gibt es Steak au poivre zu Petersilienkartoffeln und Salat mit Kräuterdressing und es schmeckt – so viel sei vorweggenommen – fantastisch. Doch das Bier kommt aus der Flasche, gegessen wird auf einer abgerockten Holzbank in einem Hinterhof und Sterne hat das Lokal auch keine, nicht mal am Abendhimmel sind welche zu erahnen, von dort kommt Nieselregen auf das auf Campinggeschirr drapierte Essen.