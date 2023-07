Kritik an Verkehrssenatorin Schreiner Luft aus Autoreifen in Berlin-Zehlendorf abgelassen – Klimaaktivisten bekennen sich

In Berlin-Zehlendorf haben in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte die Luft aus den Reifen mehrerer Autos abgelassen. Ein Fahrzeughalter hatte am Morgen festgestellt, dass an seinem Wagen die Luft aus zwei Reifen abgelassen worden war. Zudem hatte er an seinem Auto ein Bekennerschreiben gefunden, und dies der Polizei angezeigt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel auf Anfrage.

Im Nahbereich des betroffenen Fahrzeugs, das an der Bismarckstraße geparkt war, hatten Polizisten demnach noch drei weitere Autos entdeckt, aus deren Reifen ebenfalls die Luft abgelassen worden war. Auch dort waren Bekennerschreiben angebracht. Nach Angaben der Sprecherin wurden vier Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Die Bekennerschreiben an den Fahrzeugen waren laut Polizei von der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ unterschrieben. Diese hatte sich am Vormittag auf Twitter zu den Taten bekannt. Dort war von insgesamt 50 betroffenen SUVs in Zehlendorf die Rede. Der Polizeisprecherin waren über die vier angezeigten Fälle hinaus am frühen Nachmittag jedoch keine weiteren betroffenen Fahrzeuge bekannt. Sie schloss jedoch nicht aus, dass im Laufe des Tages noch weitere Fälle entdeckt werden könnten.

„The Tyre Extinguishers“ ist eine internationale Bewegung von Klimaaktivist:innen, die auf die Umweltfolgen von SUVs aufmerksam machen wollen. Sie lassen dazu Luft aus den Autoreifen ab und hinterlassen ein Bekennerschreiben am jeweiligen Fahrzeug. Zuletzt hatten sie im Juni in Grunewald ebenfalls die Luft aus mehreren SUV-Reifen abgelassen.

In ihrem Tweet am Mittwoch hatte die Gruppe Politikern in Berlin vorgeworfen, Parkplätze gegenüber Fahrradwegen zu bevorzugen. Konkret benannten sie dabei Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). „Wir bitten sie freundlich, ihre Meinung zu ändern“, fügte die Gruppe auf Englisch hinzu.

Die Ankündigung der von Schreiner geführten Verkehrsverwaltung, bereits geplante Radwege noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, hatte in den vergangenen Wochen viel Kritik und kontroverse Debatten über die Verkehrspolitik des neuen schwarz-roten Senats hervorgerufen.