„Ein Umzug wäre der Anfang vom Sterben“, so lautete die Überschrift eines Tagesspiegel-Artikels, in dem unsere Autorin Marie Rövekamp von einem Ehepaar berichtete, das nach 45 Jahren seine Wohnung in Berlin-Friedenau räumen sollte.

Der neue Eigentümer hatte den verzweifelten Rentnern Luise und Hans Huber (sie 76, er 78) zum 31.3.19 gekündigt – wegen Eigenbedarfs.

Bekannt geworden war der Fall zuvor durch eine Meldung im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint vom 28. November 2018. Die hatte einige Aufregung provoziert. Jetzt teilte der Vermieter mit: Er zieht die Kündigung zurück – vorerst jedenfalls.

Mehr zum Thema Wohnungskündigungen in Berlin "Ein Umzug wäre der Anfang vom Sterben"

Diese Nachricht stammt aus dem Checkpoint vom heutigen Montag - abonnieren können Sie den kostenlosen Newsletter von Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt hier.