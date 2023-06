Kulinarischer Kalender Weine, Würste, weitgereiste Köche

Wochenende in Sichtweite, höchste Zeit, ein paar Pläne zu schmieden, was auf den Teller und in die Gläser kommen soll. Was gearade los ist in der Welt des guten Essens und wo man für den guten Zweck trinken kann, das verraten wir hier.

Seit 29. Juni: Weinbar Nomi Pop up

Die Weinbar „Nomi“ gibt’s diesen Sommer gleich zweimal. Natürlich wie gehabt in Kreuzberg, aber Weine aus aller Welt, die nur von Frauen produziert wurden. schenkt das Team von Marie Weskott die nächsten Wochen auch im „Erchy’’s“ in Mitte aus. Im Stammhaus wiederum schaut am 6. Juli Kiara Scott vom Brookdale Estate aus Südafrika vorbei, die jüngste Winzerin des Landes. Während sie erzählt, wie sie mit Rebsorten und Ausbautechniken umgeht, grillt Jonas Merold vom gleichnamigen und gerade wegen Umbau geschlossenen Restaurant seine hausgemachten Wild-Bratwürste.

Manteuffelstr. 100, Kreuzberg

Choriner Str. 84, Mitte

1. & 2. Juli: Menü im Ora, Grillen im Michelberger

Heute nur Gastgeber: Der Ire Sam Kindillon kocht im „Ora“, und bekommt Unterstützung von seinem Freund und Landsmann Cúán Greene. © Zoe Spawton

Internationalen Besuch bekommt auch die Michelberger-Family. Cúán Greene, der schon im „Noma“ und im „Geranium“ in der Küche stand und gerade ein eigenes Restaurant in Irland eröffnet, serviert am Samstagabend ab 18 Uhr im schmucken „Ora“ an Oranienplatz ein Menü mit Küchenchef Sam Kindillon. Tags darauf grillt Greene ab 14 Uhr im lauschigen Hof des Michelberger Hotels Lammschulter mit Kartoffelbrot, legt aber auch Gemüse auf den Rost. Sommerliches Finale: Sizilianisches Pfirsich-Sorbet mit Rosen vom der Michelberger Farm.

Oranienpl. 14, Kreuzberg

Warschauer Str. 39-40, Friedrichshain

2. Juli: Streetfood und Naturweine in Marzahn

Queen of Chili-Oil: Ash Lee von „Chungking Noodles“ in Kreuzberg. © Foto: Mike Wolff

Marzahn mag nicht der allererste Ort sein, den Berliner Foodies am Wochenende ansteuern. Diesen Sonntag aber gibt es einiges zu entdecken. Im „Labor für Motoren und Aggregate“ findet die Wein- und Streetfood-Party „Grill Grill“ statt, die letztes Jahr noch in Reinickendorf war. In dem alten Industrieareal gibt es Sandwiches von Ash Lee von Chungking Noodles und Sho Miyashita von Haikara in Paris. Die neuen Jahrgänge sowie ein paar Schätze aus dem Keller bringen Patrick Bouju und Justine Loiseau sowie Alanna Lagamba und Martin Wörner mit. Refuge Worldwide kümmert sich um die Beats.

Georg-Knorr-Str. 4, Marzahn, ab 12 Uhr

2. Juli: Gute Weine, guter Zweck

Jeden Sommer setzt der Weinladen Schmidt in seinen sechs Filialen (etwa in der Pestalozzistr. 85, Charlottenburg, oder in der Kollwitzstr. 50, Prenzlauer Berg) voll auf Rosé. Und das wird zum Saisonstart gefeiert. Am Sonntag, 2. Juli, steigt die alljährliche „Think-Pink“-Party im schönen „Rutz-Zollhaus“ am Landwehrkanal. An der Weinbar werden (fast) nur Rosés ausgeschenkt. Dazu fährt eine ziemlich illustre Runde der Küchenteams vom Bandol sur Mer, Tante Fichte, Facil, Original Beans, Wagyu Auetal, Rutz Restaurant und natürlich die Gastgeber vom Rutz-Zollhaus mächtig auf.

Das Beste: 100 Euro der 149 Euro Eintritt gehen an die Berliner Krebsgesellschaft, von dem Geld werden Forschungsarbeit und Patientenbetreuung unterstützt. Die Küchenteams arbeiten unentgeltlich, die Schmidts spendieren die Weine. Hilfe durch Genuss also. Zwar muss man inzwischen auf die Warteliste vertrauen, doch die Aktion geht den Sommer weiter. Von jeder verkauften Flasche Rosé spenden die Schmidts 50 Cent.

Carl-Herz-Ufer 30, Kreuzberg