„Längst am Limit“ Der Berliner Kinder- und Jugendhilfe droht der Kollaps

Steigender Bedarf, sinkende Kapazitäten: Die Situation der Kinder- und Jugendhilfe ist dramatisch. Die Zahl derjenigen Kinder und Jugendlichen, die aus akuten Bedrohungssituation heraus schnell in Obhut genommen werden müssen, hat sich in Berlin in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt: von etwa 650 auf knapp 1200 Fälle jährlich.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden