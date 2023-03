Lars von Eidinger In Berlin hat jedes Anbeten seine Grenzen

Lars Eidinger war der coolste Berliner. Er machte aus Hamlet einen Popstar und seinen Penis zu seinem Nebendarsteller. Als ein Journalist fragte, ob er der beste Schauspieler der Welt sei, verneinte er nicht. Arroganz verzieh man ihm wie sein Englisch, das so schlecht war wie unseres, bevor wir Serien im Original schauten.

Lars Eidinger war mehr als nur ein Schauspieler. Er war der Typ, der sein Publikum sein wollte, als es nach Berlin zog. In die Stadt, in der jeder die lässigere Version von sich selbst werden kann.

Auch diese Rolle meisterte er: gab Interviews zu Weltpolitik, Philosophie, legte als DJ unironisch unsere heimlichen Lieblingssongs auf, teilte per Social-Media-Account seinen Ruhm, indem wir alle mitspielen durften. Unser Lars. Nicht schön, aber sexy. Wenn er es schaffen konnte, konnten wir das auch.



Aber weil wir nicht in New York sind, sondern in Berlin, hat alles seine Grenzen. Vor allem Anbetung. Und wie immer merkt es das Idol zu spät. Shooting Stars never stop. Berauscht vom Jubel glaubte Lars Eidinger, er könne alles. Und weil Schadenfreude hier immer noch beliebter ist als Spielfreude, kippte die Stimmung. Das Vorbild bekam Risse.

Babylon Aline Aline von Drateln schreibt in ihrer Tagesspiegel-Kolumne „Babylon Aline“ wöchentlich über Promis, um die sich Berlin und die Welt gerade drehen.

Auf dem Werbefoto mit einer Tüte vor einem Obdachlosenlager erkannten einige in ihm den Trottel, der sie selbst nicht mehr sein wollten. Seine öffentlichen Tränen waren plötzlich nicht mehr Ausdruck des „neuen Mannes“, sondern das Selbstmitleid alter, privilegierter Männer. Eidinger zog seinen Schwanz ein, löschte seinen Instagram-Kanal.

Heute spielt er vor allem in internationalen Produktionen mit. Französische Ikonen wie Isabelle Huppert und Juliette Binoche halten die Laudatien auf ihn. Le meilleur acteur du monde.

Lars Eidinger – ein Phänomen, das uns erst das Ausland wieder erklären muss. Bald wird man sich hier erneut fragen, warum die besten Künstler Deutschland immer verlassen.

Der beste Schauspieler der Welt wird nie in Berlin zu finden sein. Aline von Drateln

Die Dokumentation über Lars Eidinger, die gerade im Kino läuft, ist so langweilig wie die deutsche Provinz. Denn sie erlaubt es sich, den Blick allein auf den Schauspieler Lars Eidinger zu beschränken. Keine Fragen zu Politik und dem Sinn des Lebens. Warum auch?

Spätestens seit der Aktion #AllesDichtmachen sollten wir begriffen haben, dass Stars dabei am besten mit ihrer Klappe anfangen sollten.

Stattdessen krönen wir sie zum König. Und wollen immer mehr von ihnen, bis wir plötzlich feststellen, dass wir genug haben. Unter lauter Selbstdarstellern werden Schauspieler schnell überflüssig.

Dann begehen wir Königsmord.

Der beste Schauspieler der Welt wird nie in Berlin zu finden sein. Weil man hier für jeden Hund mehr Verständnis aufbringt: Der will nur spielen! Was können Schauspieler für uns sein oder nicht sein. Das ist die Frage.

Es ist egal, ob Lars Eidinger der beste Schauspieler der Welt ist oder nicht. Wir sind das schlechteste Publikum der Welt.

