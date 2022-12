Lebendige Geschichte vor dem Aus Berliner Druckwerkstatt p98a droht die Schließung

Die typographische Werkstatt p98a befindet sich in einem Backsteingebäude in einem Hinterhof der Potsdamer Straße. Da, verborgen vor dem Trouble der Großstadt, gibt es Geschichte zum Anfassen. Pressmaschinen aus dem vorherigen Jahrhundert, Buchstaben in allen vorstellbaren Größen und Formen, frisch gedruckte Bücher und Plakate, sich stapelnde Farbtöpfe und Maschinen, deren Funktion nicht unmittelbar erkennbar ist. Dies alles könnte bald verschwinden, wenn sich keine Spender finden.

