Lebloser Mann gefunden Polizisten reanimieren Radfahrer in Berlin-Mitte

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Polizisten gegen 23.30 Uhr bei einer Streifenfahrt in Mitte einen leblosen Mann neben seinem Fahrrad vorgefunden. Eine Passantin hatte die Beamten herbeigewunken und so auf den Mann an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Mollstraße aufmerksam gemacht.

Die EInsatzkräfte konnten bei dem Radfahrer keinen Puls und keine Atmung mehr feststellen und leiteten die Reanimation ein. Die Passantin alarmierte währenddessen den Rettungsdienst der Feuerwehr. Wenig später traf ein Rettungswagen ein, die Besatzung unterstützte die Wiederbelegung mit einem Defibrillator.

Schließlich wies der 62-jährige Mann wieder einen Pulsschlag auf und wurde zur weiteren Behandlung auf die Intensivstation eines Krankenhauses verlegt. Unklar ist, ob der 62-Jährige bei einem Unfall verunglückt oder von selbst zusammengebrochen war. Die Ermittlungen dauern noch an. (Tsp)

