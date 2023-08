Leichenfund in Berlin-Wedding Passant entdeckt Toten im Schillerpark

Ein Passant hat am Sonntagvormittag im Schillerpark in Berlin-Wedding einen Mann tot vorgefunden. Das bestätigte die Berliner Polizei am Nachmittag. Auf Facebook hatte eine Frau die Situation geschildert. Demnach lag die Leiche im Gebüsch.

Gegen 10.50 Uhr war die Leiche entdeckt worden. Laut einer Polizeisprecherin gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (Tsp)