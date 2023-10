„Letzte Generation“ – ein Sicherheitsrisiko für Berlin? „Mir tut es leid, dass wir diese Polizeikräfte binden“

Frau Rhein, während die Polizei durch die Lage in Nahost auch in Berlin im Dauereinsatz ist, besprüht die „Letzte Generation“ die Weltzeituhr. Der Senat sieht Sie als „Sicherheitsrisiko“. Protestieren Sie trotzdem weiter?

Lasst uns das alles stoppen. Dann werden unsere Proteste beendet. Wenn die Bundesregierung anerkennt, dass wir uns in einer Notlage befinden, sind wir weg von der Straße. Wir würden uns freuen, wenn wir die Proteste nicht mehr machen müssten, wenn wir diese ganzen Repressionen nicht mehr in Kauf nehmen müssten. Aber es ist gerade notwendig.