Live Bauernproteste in Berlin : Boulevard Unter den Linden komplett dicht – Polizei verbietet Abkippen von Gülle und Mist

Großflächige Verkehrseinschränkungen am Morgen + Polizei Berlin rechnet mit rund 10.000 Teilnehmern + Trecker unterwegs in die Hauptstadt + Lindner will sich Bauernprotest stellen + Der Newsblog.