Bauernproteste in Berlin Tausende Menschen und Traktoren vor dem Brandenburger Tor – Buhrufe für Lindner

Der Bauernverband und seine Landesorganisationen haben für Montag zur Großdemonstration gegen Subventionskürzungen der Bundesregierung aufgerufen. Tausende Teilnehmer werden in Berlin erwartet. Die Kundgebung gilt als Höhepunkt der Protestwelle der Landwirte in den vergangenen Tagen. Infolge der Bauernproteste droht auf den Straßen der Hauptstadt und in der Region ein Verkehrschaos.

Am Sonntagabend kündigte die Berliner Polizei an, die Innenstadt für weitere landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge zu sperren, weil die Gegend um die Straße des 17. Juni und den Großen Stern bereits voll sei.

