Demo der Landwirte in Berlin Landesbauernverband plant Protest vor Parteizentralen

Der brandenburgische Landesbauernverband will in dieser Woche erneut auf die Straße gehen. An diesem Freitag wollen die Landwirte mit Traktoren vor die Bundesparteizentralen in Berlin fahren. Auf einer Großdemo am vergangenen Samstag hatten 10.000 Teilnehmenden unter dem Motto „Wir haben Agrarindustrie satt“. Bereits vergangene Woche mussten Berlinerinnen und Berliner bereits mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Proteste mit Lastwagen und Traktoren rechnen. Im Bereich der Straße des 17. Juni fanden mehrere Demonstrationen mit Lkws und insgesamt etwa 1500 Teilnehmern statt.

