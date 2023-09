Lkw-Fahrer bemerkt Unfall nicht Radfahrerin in Berlin-Weißensee lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen am Donnerstagmorgen hat eine Fahrradfahrerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Wegen mehrerer Knochenbrüche und innerer Verletzungen wird die 33-Jährige stationär im Krankenhaus behandelt.

Der Unfall hat sich gegen 8.20 Uhr an der Kreuzung Berliner Allee/Lehderstraße in Weißensee ereignet. Dort soll der 46-jährige Lkw-Fahrer, der in Richtung Ostseestraße unterwegs war, die Radfahrerin angefahren haben. Diese stürzte dadurch und zog sich unter anderem mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen zu.

Der Lastwagen-Fahrer, der angab, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben, entfernte sich vom Unfallort. Später konnte er jedoch von der Polizei ausfindig gemacht werden. Die 33-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)