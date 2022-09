Lost in Verlorenort Zu Fuß oder mit dem Rad durchs Havelland – eine Rundtour ab Kremmen 

Diese Tour hat es in sich: ein buddhistisches Meditationszentrum im Schloss, ein etwas anderes Rotes Rathaus, eine Windmühle, ein idyllischer See, noch ein Schloss und zum Schluss Deutschlands größtes Scheunenviertel. Dabei sind das nur die Highlights auf der Strecke, die am Bahnhof Kremmen beginnt. Ein merkwürdiger Baum steht da noch am Wegesrand, aber dazu später mehr.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden