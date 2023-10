Tagesspiegel Plus Lüg mich nicht an! : Was tun, wenn kleine Kinder flunkern?

War die Tochter jetzt wirklich auf der Toilette oder behauptet sie das nur? Wenn Kinder in der sogenannten „Magischen Phase“ häufig die Unwahrheit erzählen, sind viele Eltern ratlos. Das raten Fachleute.