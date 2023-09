Mann will in sein Zimmer klettern 22-Jähriger stürzt in Berlin-Köpenick neun Meter tief aus Hotel

In Berlin-Köpenick ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann aus dem Fenster eines Hotels im dritten Stock gestürzt und wurde schwer verletzt. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel am Morgen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Straße „Alter Markt“. Den Angaben nach soll der Mann versucht haben, von einem anderen Hotelzimmer in seins zu gelangen, weil er sich ausgeschlossen hatte. Bei dem Versuch, von Fenster zu Fenster zu klettern, stürzte er ab, fiel etwa neun Meter in die Tiefe und blieb dort regungslos liegen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)