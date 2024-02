Mann zeigte ihm den Mittelfinger 33-Jähriger mit Davidstern-Kette in Berlin antisemitisch beleidigt

Ein Mann mit Davidstern-Kette ist am Fernsehturm in Berlin antisemitisch beleidigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gingen drei Männer am Mittwochnachmittag zwischen Fernsehturm und Neptunbrunnen in Mitte an dem 33-Jährigen vorbei.

Der Mann habe Spuckgeräusche gehört und sich umgedreht. Einer der Männer aus der Gruppe soll ihn dann beschimpft und ihm den Mittelfinger gezeigt haben, dann ging die Gruppe weg. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)