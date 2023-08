Märchen, Lehm und Grafitti Unsere Tipps für die fünfte Woche der Berliner Sommerferien

Die Berliner Sommerferien gehen in den Endspurt: Mit der fünften Woche beginnt das letzte Drittel. Und damit niemandem die Ideen ausgehen, was man tagein, tagaus so alles unternehmen könnten, haben wir hier ein paar Tipps für alle Kinder – von ganz klein bis ganz groß.

Für die Kleinsten

Socke, Mond und Sterne auf der Freilichtbühne Weißensee

Dieser Film für Kinder ab zwei Jahren zeigt mit viel Bewegung, Musik und wenig Sprache eine Geschichte über das Ankommen und Bleiben. Reaktionen der Kinder auf die gezeigten Bilder sind gewollt.

Wann: Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, um 16 Uhr

Wo: Freilichtbühne Weißensee, Große Seestraße 9-10, 13086 Berlin-Weißensee

Tickets: freilichtbuehne-weissensee.de, 5-8 €

Für die Grundschulkinder

Kinderführung durch die Ausstellung „Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland“

Wer ist Wolf Biermann? Worum geht es in seinen Liedern? Diesen Fragen können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren im Deutschen Historischen Museum nachgehen. Die Führung ist interaktiv und spielerisch gestaltet.

Wann: Dienstag und Donnerstag, 15. und 17. August, um 14 Uhr, Mittwoch, 16. August, um 16 Uhr

Wo: Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin-Mitte

Tickets: am Eingang, 3 €

Lehmwerkstatt im Lehmdorf

Bei der Aktion „Ein Haus für das Feuer“ können Kinder helfen, den Backofen „Feuervogel“ zu sanieren. Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren werden kreativ und lernen die Eigenschaften des Lehms kennen.

Wann: täglich von 10 bis 15.30 Uhr

Wo: Britzer Garten, Buckower Damm 164, 12349 Berlin-Neukölln

Anmeldung: nicht nötig, Parkeintritt 3 €, ermäßigt 1,50 €

Für Jugendliche

Graffiti im Lernzentrum

Gestalten durch Graffiti können Jugendliche im Lernzentrum © Getty Images/iStockphoto

Hier können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren ihre eigene Graffiti-Kunst gestalten und mit Skizzen und Ideen digital und analog etwas Kunst in die Welt bringen. Das Angebot ist der letzte Teil des Sommerferienprogramms des Lernzentrums zum Erforschen von künstlicher Intelligenz.

Wann: Dienstag, 15. August, bis Donnerstag, 17. August, von 10 bis 15 Uhr

Wo: Das Lernzentrum, Riesaer Straße 2, 12627 Berlin-Hellersdorf

Tickets: kostenfrei, online über das-lernzentrum.de

Für die Großen

Kräuterwanderung in der Schönholzer Heide

Auf dieser Wanderung erfahren Jugendliche ab 16 Jahren alles über Bäume, Sträucher und Kräuter. Die Wanderung wird angeboten von der Naturschutzjugend, und von der erfährt man alles über Bestimmung und Verwendung von Früchten, Wurzeln und Kräutern.

Wann: Samstag, 19. August, um 15 Uhr

Wo: Schönholzer Heide (Treffpunkt: Germanenstraße vor dem Ehrenmal Schönholz), Niederschönhausen

Anmeldung: kostenlos unter mail@naju-berlin.de

Für alle

Mitgärtnern beim Fanny-Hensel-Weg

Engagierte Anwohner:innen haben im Fanny-Hensel-Weg einen insektenfreundlichen Garten gestaltet. Dort kann beim Gärtnern mitgeholfen werden. Vielleicht gibt es ja auch Stadtgärten bei Ihnen um die Ecke oder Sie starten selbst einen?

Wann: montags ab 17 Uhr

Wo: Fanny-Hensel-Weg, 10963 Kreuzberg

Weitere Stadtgärten: Neue Grünstraße 13 und Köpenicker Straße 60, geöffnet dienstags bis sonntags, 12 bis 20 Uhr

Anmeldung: nicht nötig