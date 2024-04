Masern in Berlin-Tegel Impfaktion im Flüchtlingszentrum kommt voran

Die nach einigen Krankheitsfällen am Wochenende eingeleitete Impfaktion gegen Masern im Flüchtlingszentrum Berlin-Tegel kommt nach Einschätzung der beteiligten Behörden gut voran. Etwa 700 der rund 2650 ukrainischen Geflüchteten, die dafür in den Blick genommen werden, seien seit dem Start der Aktion bereits geimpft worden, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Dienstagvormittag. Die Maßnahme werde fortgesetzt, das zuständige Gesundheitsamt habe das Impfteam vor Ort auf etwa zehn Ärzte verstärkt.