Mast musste abgesägt werden Tesla kracht in Berlin-Neukölln in Ampel – Insassen fliehen

Gegen einen Ampelmast ist ein Tesla in der Nacht in Berlin-Neukölln gekracht. Danach beobachteten Zeugen, wie zwei Menschen aus dem Wagen eines Carsharing-Anbieters ausstiegen und flüchteten, wie die Polizei in Berlin am Freitag mitteilte.

Die Ampel wurde so heftig beschädigt, dass Einsatzkräfte sie absägen mussten.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.00 Uhr, als der Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit von der Johannisthaler Chaussee in die Rudower Straße abbiegen wollte.

Ob die beiden Insassen verletzt wurden, ist laut Polizei unklar - die Airbags des Autos hätten aber ausgelöst. (Tsp/dpa)