Material hatte sich entzündet Berliner Feuerwehr löscht Brand in Berliner Nagelstudio

In einem Nagelstudio in Berlin-Wedding hat es am späten Sonntagabend gebrannt. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Montag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zum Brandort Müllerstraße, Ecke Burgsdorfstraße gerufen.

Die 18 Feuerwehrleute fanden kleinere Mengen Material vor, das sich entzündet hatte. Die Flammen wurden gelöscht und nach 40 Minuten verließen die Einsatzkräfte den Brandort wieder. Die Ermittlungen sind nun Sache der Polizei. (Tsp)

Zur Startseite