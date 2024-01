Mehr als Bullerbü und Hygge Berliner Professor veröffentlicht neues Standardwerk über Europas Norden

Europas Norden – da denken viele vermutlich an Polarlichter, Zimtschnecken und hübsche rote Häuschen. An Bullerbü und Hygge eben. Ganz aus der Luft gegriffen sind diese Vorstellungen nicht, aber etwas facettenreicher und komplexer ist die Region dann doch. Das möchte Bernd Henningsen, Politikwissenschaftler und langjähriger Professor an der Humboldt-Universität sichtbar machen.

Tagesspiegel Weekender: Ausgeh-Tipps für Berlin Berliner Bars, Bücher, Podcasts: Unser neuer „Weekender“-Newsletter hilft bei Ihrer Wochenend-Planung. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die öffentliche Wahrnehmung des nördlichen Europas „hinkt immer noch hinterher“, sagt Henningsen und begibt sich daher in seinem neuen Buch „Nordeuropa: Handbuch für Wissenschaft und Studium“ auf eine Reise durch Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur der Region. „Mich faszinierte der Konsens, dass ‚Norden‘ nicht mehr ungefragt mit ‚Bullerbü‘ und ‚Hygge‘ gleichzusetzen ist, dass auch diese Region von Realitäten geprägt ist, die auch unsere Realitäten sind, politische wie kulturelle“, so der inzwischen emeritierte Humboldt-Professor. Sein Buch diene der Vermittlung von Wissen über diese vielfältige Region Europas und lade dazu ein, „die komplexen Realitäten sowie die politischen und kulturellen Dimensionen des Nordens in ihrer Gesamtheit zu verstehen“.

Entstanden ist das umfangreiche Werk (947 Seiten!) in Zusammenarbeit mit insgesamt 84 Expertinnen und Experten aus 13 Ländern. Inhaltlich befasst sich das Handbuch gleichermaßen mit der Vor- und Frühgeschichte Nordeuropas wie auch mit der nordischen Identität, Boden, Klima und Vegetation oder auch der Entwicklung von Staats- und Rechtssystem – um nur einen kleinen Überblick zu bieten. Für 149 Euro erhält man das bisher umfangreichste, von ausgewiesenen Fachleuten verfasste Werk zum Thema in den Händen. „Nordeuropa: Handbuch für Wissenschaft und Studium“ erscheint im Nomos-Verlag und ist bei allen gängigen Buchhandlungen (auf Bestellung) erhältlich.

Bernd Hennigsen war seit 1992 Professor für Skandinavistik/Kulturwissenschaft sowie Kultur und Politik Nordeuropas und der Ostseeregion am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. In den Jahren zuvor hatte er etliche (Gast-) Professuren unter anderem an den Universitäten Stockholm, Kopenhagen und Örebro inne. Sowohl in Norwegen als auch in Dänemark wurde er mit einem Verdienstorden geehrt. (joh)