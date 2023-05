Mehrere Verletzte auf Fußballplatz Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer prügeln sich in Berlin-Marzahn

Am Sonntagmittag sind Spieler, der Schiedsrichter und Zuschauer eines Fußballspiels der Bezirksliga in Berlin-Marzahn miteinander in Streit geraten. Die Auseinandersetzung mündete in einer Prügelei.

Wie die Berliner Polizei am Montagvormittag mitteilte, seien einige der Spieler kurz vor Spielende gegen 12.45 Uhr auf dem Fußballplatz in der Walter-Felsenstein-Straße mit dem 57-jährigen Schiedsrichter aneinander geraten. Dessen Entscheidungen seien der Auslöser der Auseinandersetzung gewesen.

Der Streit sei schließlich in einer Schlägerei geendet. Einige Fans der beiden Vereine hätten das Spielfeld gestürmt und sich an der Prügelei beteiligt. Laut Polizeiangaben soll es zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen gekommen sein. Rettungskräfte hätten einen 16-jährigen Spieler zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte Hautabschürfungen an diversen Körperstellen erlitten und klagte über Schmerzen am Kopf und Oberkörper.

Ein 15- sowie ein 17-Jähriger erlitten oberflächliche Verletzungen durch Schläge und Tritte, brauchten aber keine weitere medizinische Versorgung. Der Schiedsrichter sowie ein weiterer 16-jähriger Beteiligter blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat ermittelt wegen der Körperverletzungsdelikte. (Tsp)