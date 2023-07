„Mein 14-jähriges Ich hätte Schiss vor mir“ Antifuchs möchte keinen „Female-Rap“ machen

Der Titel ihres neuen Songs „Randale & Heckmeck“ hält, was er verspricht. „Randale und Heckmeck / ACAB auf der Fat Cap / Kein Sex mit Nazis, der Hashtag / Kush und Voddi zum Exzess“, schallt es aus den Boxen eines Musikstudios in der Nähe vom Schlesischen Tor in Kreuzberg. „Ich glaube, mein 14-jähriges Ich hätte Schiss vor mir“, sagt die Frau beim Anblick des dazugehörigen Videos, in dem sie eine Fuchsmaske trägt.

Ihr Künstlername: Antifuchs. Ihren echten Namen möchte sie lieber nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Ihre Fuchsmaske trägt sie, um Personenkult zu vermeiden, den Fokus auf ihre Musik zu legen, aber auch, um sich ein Stück Weiblichkeit zu nehmen.

Antifuchs sieht sich als Rapper. „Ich mache keinen Female-Rap, ich mache Deutschrap – und damit nichts anderes als meine männlichen Kollegen. Jeder von uns macht es mit seinen Stimmbändern“, sagt die 34-Jährige. „Dem Mikrofon ist es egal, welches Geschlecht vor ihm steht, solange man sein Talent zeigt.“ Im Titelsong ihres kommenden Albums „Feminem“ rappt sie: „Ich kämpfe für mich selbst, ich bin keine Feministin“.

Eine ihrer größten Leidenschaften ist das Kiffen. „Als Frau nehme ich mir einfach, was mir zusteht. Als Kifferin steht aber noch das Gesetz dazwischen“, sagt sie. Ihr vorletztes Album hieß „Love, Weed & Mittelfinger“. Dieser Grundsatz scheint immer noch zu passen. „Du und meine Streitsucht werden keine Freunde“, heißt es in einer Zeile auf ihrem neuen Album. Oder auch: „Ich bin süchtig nach Problemen / Es hält mich davon ab, doch es hält mich auch am Leben“.

Antifuchs macht keinen Hehl daraus, dass sie gerne pöbelt. „Ich lasse mich schnell provozieren. Dahinter steht aber in der Regel ein Gerechtigkeitssinn, den ich habe.“ Wenn ihr jemand mit Autorität gegenüberstehe und seine Rolle ausnutze – beispielsweise Türsteher und Securitys – könne es zu Streit kommen. Wichtig sei in jedem Fall, dass man sich reibe. „Reibung ist wichtig, um Gespräche anzutreiben. Wenn alles zu glatt ist, geht das Wichtigste unter.“

Noch lieber als bei Türstehern hält sie ihre Mittelfinger aber bei AfD-Wählern in den sozialen Netzwerken hoch. Antifuchs spricht sich mit ihrer Musik klar gegen Hass, Diskriminierung und besonders Rassismus aus. Um Exit, das Aussteigerprogramm aus der rechten Szene, zu unterstützen, hat sie die Initiative „Kein Sex mit Nazis“ gegründet. Den Spruch lässt sie auch auf T-Shirts drucken.

Man muss ein wenig länger den Lebensweg von Antifuchs zurückverfolgen, um ihre Rebellion zu verstehen. Geboren wird sie in Kasachstan, kommt dann im Alter von anderthalb Jahren mit ihren Eltern nach Flensburg. Eigentlich hatte sie in ihrer Jugend viele Freiheiten. Da ihre Eltern aber stark an gesellschaftlichen Normen festhielten, versuchte sie sich daraus immer wieder zu befreien. „Anfangs akzeptierst du es noch, wenn Papa sagt: Du bringst die Baggy-Pants zurück! Irgendwann schaltet man aber auf stur, weil man seinen Kopf durchsetzen will.“

Sie sei nie das typische Mädchen gewesen, sagt sie, dann aber wieder doch, wenn sie ihrem Faible für Cheerleading nachging. In ihrem Kinderzimmer sei sie zwischen Postern von Eminem und Britney Spears aufgewachsen. „Für meine Eltern war es schwierig einzuschätzen, womit ich mich wohlfühle.“ Antifuchs thematisiert das in „1999“, einem ihrer neuen Songs: „Ich habe gegen euch gekämpft, ihr habt mich trotzdem unterstützt, es tut mir leid, wie ich bin als eure Tochter.“

Doch wie wurde aus ihr Antifuchs? Bei einem Auftritt hätte ihr jemand gesagt, dass ihr das Pöbelnde nicht stehe, sie solle doch mal nettere Musik machen. „In diesem Moment habe ich so eine Wut gefühlt, dass ich mir bei künftigen Auftritten eine Maske angezogen habe und den härtesten Rap machen wollte, der nur geht.“

Zunächst legte sie sich eine Fuchsmaske aus Plastik zu, inzwischen trägt Antifuchs eine hochwertige Ledermaske. „Die Maske fühlt sich an wie eine zweite Haut auf meinem Gesicht.“ Ohne Maske kennen Antifuchs nur Familie, Freunde und ihre Katzen. Ob sie die Maske eines Tages abnehmen wolle? Vielleicht, wenn sie erwachsen ist. Die Chancen stehen jedoch mittelprächtig: „Ich akzeptiere langsam, dass ich niemals erwachsen werde.“