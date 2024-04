„Meine Mama hat mir gesagt...“ Liebe Frauen, bitte sprecht nicht wie kleine Kinder!

Um zu wissen, wie es in dieser sich für so fortschrittlich haltenden Stadt um den Feminismus bestellt ist, muss man sich nur in ein hippes Café setzen und die Ohren spitzen. Ich belausche ein Gespräch am Tisch hinter mir. Ich sehe keine Gesichter, höre nur zwei piepsige Stimmen, die Stimmen kleiner Mädchen. Die eine sagt zur anderen: „Meine Mama hat mir gesagt...“