Messerattacke am Dong Xuan Center Mann in Berlin-Lichtenberg niedergestochen und schwer verletzt

Ein Mann ist am asiatischen Großhandelsmarkt Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg niedergestochen und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige kam nach der Attacke am Montagabend in der Herzbergstraße mit Schnitt- und Stichverletzungen an Bein und Arm in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr solle demnach nicht bestehen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen beobachteten, wie der verärgert wirkende 28-Jährige von einem anderen Mann verfolgt wurde. Anschließend soll dieser mit einem Stichwerkzeug – mutmaßlich ein Messer – auf den 28-Jährigen eingestochen haben und geflohen sein, wie es hieß. (dpa)